Венгрия и Польша отказались поддерживать план по сокращению потребления газа в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия и Польша проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в Евросоюзе с возможностью обязательного сокращения.

"Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против", - говорится в документе Совета ЕС.

Как следует из документа, страны-члены Европейского союза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ.

Напомним, 20 июля, Еврокомиссия представила план по сокращению спроса на газ, который говорил о снижении спроса на голубое топливо на 15% для всех стран Евросоюза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров. Позже страны Европейского союза приняли план, в котором оговаривается возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на газ.