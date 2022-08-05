Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны-члены Европейского союза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения спроса в размере 15% в ближайшие месяцы. Об этом сказано в сообщении Совета Евросоюза.

«Совет принял регулирование о снижении спроса на газ на 15% этой зимой», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля, Еврокомиссия представила план по сокращению спроса на газ, который говорил о снижении спроса на голубое топливо на 15% для всех стран Евросоюза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров. Позже страны Европейского союза приняли план, в котором оговаривается возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, что предусматривает обязательное сокращение спроса на газ.

Как писал сайт KP.RU, глава Министерства иностранных дел Венгрии и министр внешнеэкономических связей Петер Сийярто назвал такой план практически неосуществимым.