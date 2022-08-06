Протестующие британцы дважды прервали речь Лиз Трасс в ходе предвыборного выступления в Истборне Фото: REUTERS

Протестующие дважды прервали речь главы британского МИД Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра страны в ходе четвёртых выборных выступлений в Истборне.

Когда Трасс представляла свою кандидатуру, несколько человек в студии начали выкрикивать различные высказывания.

"Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут", — сказала она, остановив свое выступление, передает Sun.

Затем аудитория начала скандировать "Вон", и охрана вывела протестующих из зала.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс испугалась и прервала дебаты за кресло премьера на критических словах о Путине. Инцидент произошел, когда прения главы министра иностранных дел страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака транслировались в прямом эфире канала TalkTV .

Также ранее Мария Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.