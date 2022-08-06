Глава МИД Южной Кореи выразил надежду на нормализацию отношений с Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

"Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине", - заявил в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене.

Он также попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам страны, проживающим в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Сеул Корея активно сотрудничают в разрешении ядерной проблемы КНДР. По мнению Путина, Южная Корея является ключевым партнером России в Азии. Страны занимают вторую позицию по объему двустороннего торгового оборота в этом регионе после Китая.

Как писал сайт KP.RU, в 2018 году президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур с трехдневным визитом. Там российский лидер выступил на пленарном заседании саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).