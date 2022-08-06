В ДНР предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни гражданину США Мурекези Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Донецкой Народной Республики предъявили обвинение гражданину США Суеди Мурекези в разжигании межнациональной розни, сообщил его адвокат Сергей Литвишко.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля-начале марта этого года», - рассказал он ТАСС.

По словам правозащитника, вину обвиняемый не признал.

Ранее следователи ДНР предъявили обвинение Александру Кравцову - лидеру украинской неонацистской группировки "Медведи SS", число жертв которой превысило 100 человек. Дело в отношении его подзащитного будет объединено в одно производство с делом других членов группировки и рассмотрено в Верховном суде ДНР.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.