Мэр Хиросимы Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии почтили память жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города 6 и 9 августа в 1945 году. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого и отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

"Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия", - приводит его слова РИА Новости.

Также градоначальник призвал снова "задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других“".

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы самолетами США. Американские бомбардировщики скинули в центры городов атомные бомбы под названием "Малыш" и "Толстяк". Взрывы были такой силы, что практически стерли японские города Хиросиму и Нагасаки с «лица земли».

Кстати, как писал сайт KP.ru, после того, как американские самолеты сбросили на эти японские города 2 атомные бомбы, в них погибло около 200 тысяч человек. Но, как выясняется, планы военного и политического руководства США, проводившего эту операцию, способны повергнуть в шок не меньший, чем сами бомбардировки. Оказалось, американское командование предполагало сбросить на Японию не 2, а 15 ядерных бомб. Подробнее читайте здесь.