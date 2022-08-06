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В мире6 августа 2022 3:15

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года

Он отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Мэр Хиросимы Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого на церемонии памяти жертв 1945 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии почтили память жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города 6 и 9 августа в 1945 году. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого и отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

"Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия", - приводит его слова РИА Новости.

Также градоначальник призвал снова "задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других“".

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы самолетами США. Американские бомбардировщики скинули в центры городов атомные бомбы под названием "Малыш" и "Толстяк". Взрывы были такой силы, что практически стерли японские города Хиросиму и Нагасаки с «лица земли».

Кстати, как писал сайт KP.ru, после того, как американские самолеты сбросили на эти японские города 2 атомные бомбы, в них погибло около 200 тысяч человек. Но, как выясняется, планы военного и политического руководства США, проводившего эту операцию, способны повергнуть в шок не меньший, чем сами бомбардировки. Оказалось, американское командование предполагало сбросить на Японию не 2, а 15 ядерных бомб. Подробнее читайте здесь.