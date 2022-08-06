Власти Херсонской области заявили, что регион больше не находится в юрисдикции Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что фактически регион вышел из-под юрисдикции Украины.

«Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине. Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьёз, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Стремоусова, все указы киевских властей являются преступными.

Ранее KP.RU писал, что Херсонская область начала готовиться к референдуму о присоединении к России. Власти региона уверены, что референдум состоится.

До этого Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года. По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.