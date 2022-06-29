Херсонская область начала готовиться к референдуму о присоединении к России

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе началась подготовка к референдуму о присоединении к России.

- Да, мы готовимся к референдуму - и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом, — сообщил он в Telegram.

Ранее Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года. По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую программу обучения. Политик уточнил, что на данный момент были сформированы специальные списки директоров и учителей школ из Херсонской и Запорожской областей, которые вскоре пройдут переобучение и семинары в Крыму.