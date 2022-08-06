Украинские военные обстреляли Донецк ракетами с запрещенными минами "Лепесток"

Мина "Лепесток". Фото: НС ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбашевский район Донецка минами ПМФ-1 "Лепесток", запрещенных Оттавской конвенцией. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем телеграм-канале в субботу, 6 августа 2022 года.

По данным ведомства, для разбрасывания взрывных устройств украинские войска использовали реактивные системы залпового огня.

Местные жители сообщили об обнаружении "Лепестков" на трех улицах: Корейской, Нарванской и Туманяна.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия направила генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешу сведения об использовании украинскими военными запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 ("Лепестков").

Напомним, в конце июля украинские боевики обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня "Ураган", оснащенной запрещенными противопехотными минами "Лепесток".