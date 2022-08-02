Россия направила в ООН данные о применении ВСУ запрещенных мин "Лепесток"

"Лепестки". Фото: Телеграм-канал главы администрации Донецка

Россия направила генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешу сведения об использовании украинскими военными запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 ("Лепестков"). Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 2 августа 2022 года.

"Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы", - уточнил Полянский.

Подобные взрывные устройства, по словам военных, являются "самыми подлыми", так как их сложно обнаружить, а при срабатывании она убивает человека не сразу, нанося ему тяжелые увечья нижних конечностей. Если вовремя не доставить раненого в госпиталь – смерть неизбежна.

Как ранее писал сайт KP.RU, ПВО перехватило удар по Донецку реактивными ракетами с кассетами, заполненными минами-лепестками ПФМ-1. Для "Града" кассеты с "Лепестками" называются цинично "Украшение", для "Урагана" - «Инкубатор». Кассеты могут содержать от 36 до 72 мин.

На "Лепестках", попавших на проезжую часть стали рваться машины – взрыв маломощной противопехотки, как правило, рвал покрышку и деформировал диск. На разминирование местные власти отправили танки – их гусеницам такие взрывы не могут причинить вреда.