Эрдоган вновь предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением организовать переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским на территории Турции. Об этом Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров, - подчеркнул президент Турции. - Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским".

По его словам, турецкие власти намерены развивать диалог с Россией, чтобы внести вклад в "региональный и глобальный мир".

Напомним, что Эрдоган уже неоднократно предпринимал попытки устроить переговоры Путина и Зеленского в Стамбуле, однако ни разу успехом эти действия не увенчались.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с главой Украины не исключена, о чем в Кремле говорили неоднократно.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что "есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".