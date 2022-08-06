Производитель пивных банок Ball потерял 435 млн долларов из-за ухода с российского рынка

Корпорация по производству пивных банок понесла огромные убытки после ухода из России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation потерял порядка 435 миллионов долларов после ухода с российского рынка. Приостановка инвестиций и решение продать бизнес в России привело к ощутимому обесцениванию активов.

«Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере 435 миллионов долларов», - сказано в отчете за второй квартал 2022 года, документ опубликован на сайте компании.

В апреле корпорация «Макдональдс» сообщила, что после прекращения работы в России и на Украине потеряла $127 млн, причем $100 млн только на списании продуктов.

Позднее житель Швейцарии рассказал, что после ухода российских туристов многие отели оказались на грани закрытия.

Тем временем эксперты рассказали, во что будут одеваться российские модницы после ухода иностранных брендов.