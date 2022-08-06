На Украине планируют начать новую волну приватизации с предприятий по переработке зерна

Украина планирует 1 сентября начать новую волну приватизации с неработающих предприятий зернопереработки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина начнет новую волну приватизации с предприятий, занимающихся переработкой зерна, большинство из которых сейчас не работают. Об этом в эфире Всеукраинского марафона в субботу 6 августа заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

Речь идет, в частности, о комбинатах хлебопродуктов и спиртовых заводах, уточнила Батова.

«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», - сказала Батова.

Ранее Денис Шмыгаль, глава украинского кабинета министров, заявил, что приватизация в стране должна массово начаться в День знаний. «С 1 сентября на Украине массово стартует приватизация. Такую задачу поставил президент. Верховной радой принято соответствующее законодательство. Кабинетом министров разработаны все подзаконные нормативные акты», - сказал Шмыгаль.