Российские артисты начали возвращаться на мировую сцену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские артисты начали возвращаться на мировую сцену. Среди тех, кто уже возобновил за рубежом концертную деятельность - оперная певица Анны Нетребко.

Кроме того, в скором будущем на иностранных площадках выступят и ее коллеги: Василиса Бержанская, Ильдар Абдразаков, Анна Денисова.

- Зрители с почтением, уважением и любовью относятся к российским звездам. Залыпочти всегда полные. ...Культура объединяет ... Людям нужно душевное спокойствие и равновесие, и культура способна это дать, - рассказал РИА Новости глава Berin Iglesias Holding Максим Берин.

Напомним, в начале марта Metropolitan Opera отменила выступления Нетребко. В театре заявили, что россиянки не будет в постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера и театр La Scala. Позже стало известно, что немецкий лейбл Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music, лишил звезду работы.