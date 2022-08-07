Журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова: В Косово мне говорили, что могут обменять на американцев или выдать на Украину

Дарья Асламова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова вышла на связь с редакцией kp.ru и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей. Ночью 7 августа 2022 года косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она сама добралась до границы на автобусе.

“До границы я смогла добраться к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему отсутствует отметка о депортации”, - рассказала Асламова.

Также Дарья пояснила, что после задержания в Косово ей заявляли, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.

- Полиция Косова заявила, что арестовали русскую шпионку и все соцсети в Косово взорвались истерикой и ликованием. Что меня надо обменять, либо же сдать американцам, чтобы американцы торговали мной, либо нужно отправить на Украину, - пояснила она в эфире Радио "Комсомольская правда".

Сейчас Асламова находится на связи с российским посольством в Сербии.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды” готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.