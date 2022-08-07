В ДНР 29 мирных жителей подорвались на минах “Лепесток” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество подрывов мирных жителей на минах "Лепесток" по данным на 08:00 воскресенья 7 августа 2022 года достигло 29. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По информации на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в частности, ребенка, на минах ПФМ-1 "Лепесток", - уточняется в сообщении. - Один из пострадавших в результате ранения умер в больнице".

ПФМ-1 "Лепесток" -представляет собой противопехотную мину нажимного действия. Такого рода взрывные устройства можно устанавливать дистанционно, сбрасывая кассетные блоки, которые несут снаряды реактивной артиллерии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.