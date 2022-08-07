Дарья Асламова: Спецслужбы в Косово постоянно спрашивали про спецоперацию на Украине

Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Задержанная ранее в Косово журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова рассказала на Радио “КП”, что ее допрашивали в течение нескольких часов и постоянно расспрашивали про спецоперацию.

“Я вместе со своим мужем, он хорватский журналист, мы решили поехать на субботу-воскресенье посмотреть монастыри в Косово, сделать репортаж о православных монастырях в Косово. И на границе мой паспорт среагировал как "сигнал опасности". Когда прогоняли через компьютер мой паспорт, то видела по лицу - что-то не так с моим паспортом. Попросили сначала подождать, но паспорт не отдавали, пригласили в комнату, ждали два часа. Через два часа тон поменялся - потом приехала полицейская машина и теперь нужно сдать телефоны и что мы едем в Митровицу, нас будут допрашивать. И дальше внимательно начали смотреть”, - рассказала журналистка.

Также она добавила, что когда приехали в полицию, то стало уже все серьезно.Стало очевидно, что они кого-то ждут, потом увидели двух молодых людей, типичных для спецслужб. Допрос шел в течение многих часов, добавила Асламова.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды" готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.