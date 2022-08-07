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Происшествия7 августа 2022 7:10

Дарья Асламова про допрос в Косово: Мне запрещали вставать с места несколько часов

Также журналист рассказала, что ее много спрашивали о спецоперации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дарья Асламова

Дарья Асламова

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Задержанная ранее в Косово журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова рассказала на Радио “КП”, что в ходе допроса ей запрещали вставать с места в течение нескольких часов.

“У них было целое досье на меня. И после этого ситуация ухудшалась, мне запрещали вставать с места. Я много часов сидела, начались дикие боли в спине. И потом задали вопрос, типичный, чтобы не услышать ответ, а проверить реакцию человека - работаю ли я на российские спецслужбы. Я сказала, что нет. Но они - ну скажите, честно, откровенно, понятно же, что вы работаете на российские спецслужбы, вы агент. Я говорю, послушайте, ну я же журналист, все что напечатано, можно найти в газетах. Никакого отношения к спецслужбам я не имею!”, - пояснила журналист.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды”готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.