Дарья Асламова про допрос в Косово: Мне запрещали вставать с места несколько часов

Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Задержанная ранее в Косово журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова рассказала на Радио “КП”, что в ходе допроса ей запрещали вставать с места в течение нескольких часов.

“У них было целое досье на меня. И после этого ситуация ухудшалась, мне запрещали вставать с места. Я много часов сидела, начались дикие боли в спине. И потом задали вопрос, типичный, чтобы не услышать ответ, а проверить реакцию человека - работаю ли я на российские спецслужбы. Я сказала, что нет. Но они - ну скажите, честно, откровенно, понятно же, что вы работаете на российские спецслужбы, вы агент. Я говорю, послушайте, ну я же журналист, все что напечатано, можно найти в газетах. Никакого отношения к спецслужбам я не имею!”, - пояснила журналист.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды”готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.