Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова рассказала, как ее отпустили власти Косово: По дороге я молилась, чтобы никто не отменил приказ

Дарья Асламова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задержанная ранее в Косово журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова рассказала на Радио “КП”, что после освобождения молилась, чтобы приказ об ее аресте не отменили.

“Министр косовской полиции опубликовал сообщение, что арестовали русскую шпионку. И в соцсетях сказали, какой министр молодец. Мне потом сказали - вас отвезут обратно на границу и я молилась, чтобы этот приказ не отменили”, - сказала журналист.

Также она добавила, что от стресса не могла есть.

“Я даже не могла есть, была страшная жара. Я поняла, что в девять вечера, узнала только к утру, что полиция Косова заявила, что арестовали русскую шпионку и все соцсети в Косово взорвались истерикой и ликованием. Что меня надо обменять, либо же сдать американцам, чтобы американцы торговали мной, либо нужно отправить на Украину”, - рассказала Асламова.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды” готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.