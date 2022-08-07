Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы

Анатолий Чубайс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анатолия Чубайса утром 6 августа 2022 года выписали из больницы в Италии, он отправился во Франкфурт, где будет проходить реабилитацию, сообщило La Repubblica.

Результаты токсикологического анализа пока не получены, но пациент отреагировал на лечение, поэтому медики убеждены, что причина ухудшения состояния - в синдроме Гийена - Барре, а не в отравлении, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Чубайс уволился, уехал из России и встал в очередь к турецкому банкомату. Отмечалось, что никаких объяснений Анатолий Борисович не давал и не дает. Журналисты смогли до него дозвониться, но он просто бросил трубку. Соцсети бывшего чиновника тоже не особо помогают.

Также ранее KP.RU писал, что комнату Чубайса после его внезапной болезни проверили специалисты химзащиты.

Напомним, что в России последней должностью Анатолия Чубайса был пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого (с 2008-го по 2020-й год) он был главой концерна “Роснано”, в задачи которой входило приобретение на рынке перспективных компаний, помощь в их развитии и последующая выгодная продажа.