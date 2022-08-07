Британцы все чаще отказываются от домашних питомцев из-за роста цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Британии все чаще отказываются от своих домашних животных из-за опасений, что резкое повышение цен не позволит им ухаживать за питомцами. Об этом сообщил накануне телеканал Sky News со ссылкой на данные благотворительной организации Dogs Trust.

По ее данным, с начала 2022-го года примерно 15 тысяч человек позвонили экспертам НПО, чтобы узнать, как выглядит процесс поиска нового дома для их собак. Эта цифра на 54% превышает показатели 2021 года, который сам по себе оказался рекордно высоким с момента начала работы службы телефонной помощи Dogs Trust в 2014-м году.

При этом в Королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании уточнили, что за первые пять месяцев текущего года британцы вернули на 49% больше кроликов, на 14% - кошек и на 3% - собак, чем за тот же период 2021-го года.

Напомним, ранее жители Британии пожаловались на рост цен и бездействие властей. Так, по словам соцработницы Дон Скофилд, меры поддержки со стороны властей в текущей ситуации вынуждают ее тревожиться еще больше. В частности, возможность экономии около 300 фунтов стерлингов в год благодаря новым правилам в системе соцстрахования не внушает оптимизма, поскольку этих средств все равно недостаточно, уточнила британка.