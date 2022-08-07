Ветврач Дегтярова заявила, что при укусах и судорогах питомцев стоит привезти в клинику Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ведущий ветврач Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Екатерина Дегтярова заявила, что в первую очередь питомец нуждается в экстренной помощи при переломах, ранах и кровотечении.

"Внезапное вздутие живота тоже требует срочной консультации у специалиста. Этот симптом может свидетельствовать о разнообразных проблемах: завороте кишок, перитоните, воспалении матки (у нестерилизованных животных), гельминтах и многом другом. Помимо этого, помощь любимцу нужна, если появилась рвота или диарея. Если вы знаете, чем именно отравилось животное, то сохраните остатки этой пищи и потом отдайте врачу на анализ, чтобы специалист как можно быстрее назначил правильное лечение", — сказала она в беседе с Lenta.ru

Кроме того, домашнее животное необходимо оперативно показать врачу, если его покусали, при учащенном пульсе и дыхании, асимметрии морды, судорогах, проблемах с координацией движений, отметила специалист.

Как ранее рассказывал "Пятый канал", врач-терапевт Тина Петровская заявила, что по большому счету нет разницы, какое животное появилось в доме — кошка, собака, крыса или ящерица. У каждого — свой «набор» микроорганизмов и вредителей, а значит риски есть всегда. Самым распространенным и опасным заболеванием считается бешенство, о котором ежегодно твердят ветеринары, требуя прививать подопечных.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что для безопасной и спокойной транспортировки собаки в самолете нужно соблюдать ряд рекомендаций, касающихся установленных перевозчиком правил, здоровья питомца и его психологического состояния, рассказывают "Известия". Так, крайне важно следить за здоровьем питомца, проходить перед поездкой осмотр у ветеринара и использовать успокаивающие препараты для своих собак только по назначению специалиста.