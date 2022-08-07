Украинские войска в ночь на 7 августа 2022 обстреляли Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

ВС Украины в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара.

"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с использованием кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметра", - уточнил представитель ВГА города.

Он также добавил, что при подлете к энергоблокам ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.