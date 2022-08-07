Почти половина стран Европы обвиняет власти в росте цен на энергоносители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Половина жителей Европы обвиняет свои правительства и энергетические компании, а не Россию, в росте цен на энергоносители, сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на опрос, проведенный альянсом Euroskopia.

Опрос был проведен в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.

Как показал результат исследования, 25% европейцев считает, что правительства их государств виноваты в росте цен на энергоносители. Такого мнения больше всего придерживаются респонденты из Польши и Греции. Примерно 24% опрошенных ответили, что вина лежит на энергокомпаниях. Такой ответ лидирует среди жителей Италии, Испании и Португалии. Еще 11% полагают, что в этой ситуации ответственность несет Евросоюз. Только 28% респондентов отметили, что в росте цен якобы виновата Россия.

Ранее американцы раскритиковали обвинения Байдена в адрес России из-за роста цен на бензин в США. Байден заявил, что американцы будут переплачивать за бензин "столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину".