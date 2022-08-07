Опубликовано видео последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Министерство обороны России показало видео последствий обстрела Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины.

На кадрах видны следы от прилетевших снарядов и поврежденная инфраструктура Запорожской АЭС. Кроме того, военные засняли осколки снарядов, которые остались на территории станции после обстрела.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию. По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской АЭС.