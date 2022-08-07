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Политика7 августа 2022 12:42

Опубликовано видео последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС

Видео результатов ночного обстрела боевиками ВСУ Запорожской АЭС от Министерства обороны России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Опубликовано видео последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС

Опубликовано видео последствий обстрела Украиной Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Министерство обороны России показало видео последствий обстрела Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины.

На кадрах видны следы от прилетевших снарядов и поврежденная инфраструктура Запорожской АЭС. Кроме того, военные засняли осколки снарядов, которые остались на территории станции после обстрела.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию. По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской АЭС.