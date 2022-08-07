Зеленский учредил медаль «За оборону Украины», похожую на свастику

Зеленский учредил медаль «За оборону Украина» с мечами и трезубцем Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении новой медали «За оборону Украины». На медали изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча. В ее центре расположен трезубец, который изображен на гербе страны.

Согласно указу, размещенному на сайте офиса Зеленского, медалью «За оборону Украины» награждены военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии страны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы Украины и других ведомств.

Между тем научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с РИА Новости отметил, что символика новой медали стилизована под свастику и доказывает, что сегодняшний режим на Украине следует германскому нацизму. Как считает историк, Киев использует символику гитлеровского режима, который воевал против Советского Союза.

«Стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму», – заявил он.