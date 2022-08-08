"Опасные люди": боец Народной милиции ДНР рассказал о боевиках-гомосексуалах в рядах "Правого сектора"* Фото: REUTERS

Боец 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР по прозвищу Рэмбо рассказал, что украинские боевики из "Правого сектора"* устаивают бесчеловечные пытки попавшим в плен солдатам Донбасса.

"Плохо то, что мы им отдаем целых ребят: холеных, откормленных, он выходит, здоровается, обнимается… А наших ребят калеками возвращают <...> Человек не может такое делать, так издеваться над другим человеком. В бою убил — убил, выжил — попал в плен", - приводит его слова "Пятый канал".

Кроме того, Рэмбо рассказал, что среди националистов "Правого сектора" * есть особый отряд. Его называют «единорожками», а узнать их можно по свастике с изображением мифического животного. И носят его боевики-гомосексуалисты.

"Главное, к „единорожкам“ не попасть. Опасные люди. От такого надо точно избавляться", - резюмировал он.

Как рассказывал ФАН, ряды украинских вооруженных сил пополнил новый ЛГБТ-батальон. Сообщается, что участники ЛГБТ-батальона будут носить специальные нашивки. На них изображен мифический персонаж — единорог. Нашивка будет пришиваться на стандартные погоны ВСУ, расположенные чуть ниже государственного флага Украины. Авторами соответствующей инициативы являются Александр Жуган и Антонина Романова, представляющие ЛГБТ-сообщество. По их мнению, такой отличительный знак необходим в ВСУ, поскольку многие люди считают, что "в армии нет геев".

Ранее военнослужащий российских Вооруженных сил, который побывал в плену у украинских националистов, рассказал о нарушении Украиной положений Женевской конвенции в отношении военнопленных. В частности, он заявил, что стал свидетелем убийства другого военнопленного. Видео с рассказом военнослужащего публикует Министерство обороны.

*«Правый сектор» - запрещенная в РФ экстремистская националистическая организация.