Певец Ираклий изменил песню "Лондон – Париж" на "Волга – Иртыш" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Иракли Пирцхалава во время своего выступления в Екатеринбурге в шутку предложил поклонникам "переименовать" хит "Лондон - Париж".

Популярный музыкант объяснил, что в связи с импортозамещением решил изменить слова известной песни на "Волга - Иртыш".

- У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать "Лондон-Париж" в "Волга-Иртыш", - сказал Ираклий. Однако артист заверил, что это был юмор, официально перепевать песню он не будет. Исполнитель также добавил, что считает недопустимым политизировать искусство и спорт.

Как отмечает "КП-Екатеринбург", известный певец пошутил про импортозамещение на Summer Fest 2022. Крупный музыкальный фестиваль, который собрал на одной сцене 18 звезд в "Екатеринбург-ЭКСПО". Также на Summer Fest должны выступить Ольга Бузова и Дима Билан, Niletto и "Иванушки International".