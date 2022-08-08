МИД России назвал перспективы проведения нового раунда Женевских дискуссий по Закавказью туманными Фото: Виктор Гусейнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий по Закавказью из-за действий коллективного Запада остаются туманными.

Захарова отметила, что из-за создаваемых западными странами препятствий провести 56-й раунд дискуссий не удается уже восемь месяцев. «Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор», - заявила дипломат, указав на то, что вся ответственность за срыв переговоров полностью ложится «на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что подоплека игр западных стран вокруг дискуссий заключается в мести России в рамках общей линии, направленной на изоляцию страны за проводимую ею специальную военную операцию на Украине.

«Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют правила игры и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», - добавила она.

Напомним, дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США при посредничестве спецпредставителей от Европейского союза, Организации Объединенных Наций (ООН), а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Женевские дискуссии являются единственной платформой для диалога между Абхазией, Южной Осетии и Грузией.