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Политика8 августа 2022 7:20

МИД России назвал перспективы проведения нового раунда Женевских дискуссий по Закавказью туманными

Захарова прокомментировала отложенный раунд Женевских дискуссий по Закавказью
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России назвал перспективы проведения нового раунда Женевских дискуссий по Закавказью туманными

МИД России назвал перспективы проведения нового раунда Женевских дискуссий по Закавказью туманными

Фото: Виктор Гусейнов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий по Закавказью из-за действий коллективного Запада остаются туманными.

Захарова отметила, что из-за создаваемых западными странами препятствий провести 56-й раунд дискуссий не удается уже восемь месяцев. «Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор», - заявила дипломат, указав на то, что вся ответственность за срыв переговоров полностью ложится «на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что подоплека игр западных стран вокруг дискуссий заключается в мести России в рамках общей линии, направленной на изоляцию страны за проводимую ею специальную военную операцию на Украине.

«Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют правила игры и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», - добавила она.

Напомним, дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США при посредничестве спецпредставителей от Европейского союза, Организации Объединенных Наций (ООН), а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Женевские дискуссии являются единственной платформой для диалога между Абхазией, Южной Осетии и Грузией.