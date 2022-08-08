Медведев назвал целью запада уничтожение России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что грузинская агрессия 2008 года и украинский конфликт являются проявлениями единого процесса, инициированного западными странами против России.

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию», - заявил политик в интервью ТАСС, отметив, что «раскачивание» ситуации происходит «через соседей, в непосредственной близости от границ России».

Медведев заявил, что перед грузинской агрессией 2008 года Вашингтон готовил Вооруженные силы Грузии, подталкивая действующего в то время президента Грузии Михаила Саакашвили к атаке на Южную Осетию. По его словам, теперь США ведут «такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику» на Украине, однако «при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза».

Политик заявил, что во всех этих действиях «цель прежняя: уничтожить Россию». «Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», - отметил он.