Отар Кушанашвили рассказал о тайном визите брата Галкина в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брат Максима Галкина, Дмитрий, который долгое время живет в Израиле, недавно тайно приезжал в Россию. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашивили на своем YouTube-канале, сообщив, что виделся с братом юмориста, а также рассказав о впечатление.

«Увидели подтянутого, поджарого, доброжелательного, улыбчивого, что немаловажно, парня. Вот как живут люди, которые попадают под номинацию изгоя, отверженного», - заявил журналист, отметив, что «его брат отверженный», который не намерен возвращаться, «зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда».

«Но мы увидели человека незлобивого, немилитаристского», - добавил он.

Ранее Дмитрий Галкин занимался в России продюсерской деятельностью, однако позже полностью переквалифицировал деятельность, уехав в Израиль, где он начал заниматься продажей вооружения. Сообщается, что брат юмориста свел к минимуму связи с Россией.