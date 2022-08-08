Американцы раскритиковали Зеленского за одну фотографию

Американцы раскритиковали Зеленского после одной фотографии Фото: из соцсетей

Читатели американской газеты New York Post раскритиковали встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн, которая состоялась в минувшие воскресенье 7 августа.

Ранее украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото с голливудской актрисой.

«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», - написал один из читателей издания.

Другой комментатор задался вопросом, почему мы американцы «посылают Зеленскому миллиарды долларов» из своих налогов, пока украинский лидер «занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий».

«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», - отметил другой комментатор.

Еще один читатель поинтересовался, есть ли у Зеленского «более важных дел, чем встречи с известными людьми».