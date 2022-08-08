Песков раскрыл подробности встречи Путина с Кадыровым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсуждал с ним подготовку чеченских бойцов для участия в спецоперации на Украине, а также социально-экономическое развитие региона.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно, обсуждалось, но главным образом на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики", - сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, Чечня имеет большое стратегическое значение, поэтому вопросы развития республики обсуждаются на каждой встрече президента РФ и главы региона.

Встреча Путина и Кадырова состоялась 5 августа 2022 года. Она прошла в Сочи после переговоров российской делегации (в которую входил и Кадыров) с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.