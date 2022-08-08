Песков оценил перспективу переговоров Путина и Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент предпосылок для данной встречи нет.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сделанное накануне предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать Путину встречу с Зеленским.

«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует», - заявил пресс-секретарь российского президента, уточнив, что именно «поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет».