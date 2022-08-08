Песков рассказал о принимаемых против ковида мерах в резиденции Путина в Сочи

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антиковидные меры в резиденции президента России Владимира Путина в Сочи были жестче из-за личного присутствия президента, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент находился там, в Сочи. Разумеется, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в частности, и эпидемиологической", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли антиковидные меры в резиденции президента в Сочи более жесткие, чем в Кремле.

Ранее Владимиру Путину показали лекарство от ковида. Глава Федерального медико-биологического агентства рассказала президенту о вирусной триаде.

Также ранее Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах. Глава государства призвал обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан и учесть все возможные жизненные ситуации при реализации законопроекта. Также поручено обеспечить доступность получения документов, подтверждающих проведение вакцинации от коронавируса, наличие медотвода от нее или то, что человек уже перенес COVID-19.