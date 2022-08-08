Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за ударов российских ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 8 августа, заявило, что украинское неонацистское формирование «Кракен» утратило свою боеспособность в результате ударов ракет Воздушно-космических сил (ВКС) России, отметив, что для срочного восполнения потерь командиры нацбатальона безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен"», - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве также заявили, что российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 800 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, а также были уничтожены 263 самолета и 145 вертолетов.