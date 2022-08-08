Украина получила первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard из Германии доставлена на Украину. Об этом сообщается в распространенном сегодня, 8 августа, сообщении оперативного командования "Юг" в соцсетях.

"Первые три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard уже находятся на Украине. Они одни из лучших в своем классе", - уточняется в сообщении.

Также в сообщении говорится, что в целом Украина ожидает передачи 30 единиц Gepard.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.