Глава Запорожской области распорядился провести референдум о воссоединении региона с Россией

Документ подписал руководитель военно-гражданской администрации Запорожья Балицкий. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав России.

По информации РИА Новости, руководитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения региона под названием "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе.

На мероприятии присутствует более 700 делегатов, представляющих различные населенные пункты области. В ходе голосования все они единогласно поддержали решение о проведении референдума. Дата плебисцита пока официально не озвучивается.

Ранее в Кремле заявили о том, что инициатива по проведению референдумов на освобожденных территориях Украины исходит от самих жителей данных регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим, по словам Пескова, украинские власти (если у них есть подобные планы) должны вести переговоры с жителями освобожденных территорий, а не с Москвой.