ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток" Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, три ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток", сообщается в Телеграм-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.

Ранее сообщалось, что Украина получила первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard из Германии. Всего Киев ожидает получения 30 единиц этого вида вооружений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.