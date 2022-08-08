Сенатор Пушков считает, что переговоры Путина и Эрдогана вызвали заметный переполох в НАТО

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи спровоцировали сильную тревогу в Североатлантическом альянсе, написал сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале.

По его мнению, визит главы Турции в Россию кардинально изменил ситуацию, которая развернулась на мировой арене после начала военной спецоперации на Украине.

"Во-первых, визит лидера государства НАТО в Россию подрывает западную стратегию изоляции России. Если против такой изоляции - не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это свидетельствует о том, что Западу его политика изоляции не удалась. И весь политический мир видит это", - подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что в Сочи 5 июля 2022 года прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран планировали обсудить отношения Москвы и Анкары, а также ситуацию на Украине и другие проблемы международных отношений.