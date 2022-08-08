Группа «Би-2» вышла на связь после обвинений в побеге из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники рок-группы «Би-2» опровергли сообщения об отъезде из России, опубликовав в своем официальном Telegram-канале фото с отдыха с подписью «с удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну"».

Ранее в некоторых средствах массовой информации появилась сообщение о том, что музыканты группы «Би-2» якобы тайно покинули страну, а в качестве причины упоминалась позиция музыкантов по специальной военной операции на Украине.

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда - открыто и расслабленно», - говорится в заявлении рос-группы.

Напомним, что до появления новости об отъезде группа внезапно отменила концерт в Омске. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник сообщил, что музыканты не захотели выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!».