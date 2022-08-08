Власти Николаева завели 20 уголовных дел против горожан за "пособничество России"

В отношении жителей Николаева украинские власти возбудили сразу 20 уголовных дел за "пособничество России". Фото: ТАСС

В отношении жителей Николаева украинские власти возбудили сразу 20 уголовных дел за "пособничество России".

По данным губернатора Николаевской области Виталия Кима, пять горожан задержали за пророссийские взгляды в ходе рейда, проведенного местными силовиками.

Ким отметил, что в ходе рейда украинские силовики "нейтрализовали" некую группу, которая "больше не сможет вредить" властям Николаева.

Также, по информации РИА Новости, в ближайшее время Николаев планируют полностью закрыть на несколько дней для проведения мероприятий по выявлению людей, которые якобы могут сотрудничать с РФ.

Ранее на Украине стали массовыми случаи, когда граждане так или иначе переходят на сторону России. Основной причиной таких действия граждане называют разочарование в нынешних украинских властях и президенте Владимире Зеленском: жителей страны отпугивает откровенная шпиономания, которой страдают представители киевского режима.