Bloomberg: США столкнулись с острой нехваткой военных из-за отказа американцев служить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы США столкнулись с острой нехваткой рекрутов из-за отказа американцев служить, сообщает американское издание Bloomberg.

"Нынешние цифры вызывают тревогу. Чтобы добиться цели в 1,3 миллиона военнослужащих, Пентагону следует привлечь около 150 тысяч новобранцев. Поскольку до окончания финансового года осталось два месяца, Штатам все еще не хватает 15% от этой цели. К концу июня армия набрала 22 тысячи военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели", - уточняется в статье.

Как отметил автор публикации, сокращение количества призывников также связано с растущими показателями ожирения и наркомании среди молодых людей..

При этом Конгрессмены США считают, что Пентагон должен направить военных советников на Украину. Это необходимо, чтобы помочь ВСУ координировать поставки вооружений, полагают конгрессмены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.