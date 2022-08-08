Сможет ли Запорожская АЭС выдержать обстрелы ВСУ Фото: REUTERS

Замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает маловероятным повреждение реакторной зоны Запорожской АЭС в случае обстрела ВСУ.

Эксперт объяснил, что это связано с особенностями проектировки здания станции. Однако при этом энергетик добавил, что в случае, если подобное все же произойдет, то ситуацию можно будет сравнить со взрывом "грязной" ядерной бомбы. Об этом пишет Lenta.ru.

- Формально ЗАЭС спроектирована так, ... (что способна) выдержать падение самолета, таран, обстрел тяжелым снарядом ... Если целостность, герметичность реактора будет нарушена, что маловероятно, это будет больше похоже не на чернобыльскую аварию ... а на некую грязную ядерную бомбу, - считает Кондратьев.

Накануне ФАН писал, что обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС создают реальную угрозу ядерной безопасности не только для республики, но и для всей Европы. По информации посольства России в США, это уже не первая подобная провокация боевиков.

До этого RT сообщал про то, как в Кремле прокомментировали обстрелы ЗАЭС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие действия со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.