Депутат Госдумы Шеремет сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова из-за слов о референдумах

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.

В опубликованном в своем Телеграм-канале видеообращении Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, подконтрольных ВС РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром".

“Все это является очередным трепом Зеленского, который как Моська - известный персонаж басни - пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, который проживает в освобожденных Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА Новости Шеремет.Также он добавил, что не стоит обращать внимание на слова Зеленского, лично который уже ничего не решает.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.