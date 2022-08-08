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Политика8 августа 2022 14:15

Путин утвердил Лаврова главой делегации России на Генассамблее ООН

Путин поручил Лаврову возглавить российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин утвердил Лаврова главой делегации России на Генассамблее ООН

Путин утвердил Лаврова главой делегации России на Генассамблее ООН

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. – министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (глава делегации)», – сказано в распоряжении главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

В состав делегации России вошли пять человек, в том числе заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022. Она пройдет в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.