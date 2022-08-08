Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о рекордном урожае зерна

Аграрии Краснодарского края в этом году собрали рекордный урожай зерна, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани подвел итоги уборочной кампании, отметив, что сельхозпроизводителям удалось превысить показатели прошлых лет. – Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами.

В этом году с полей региона собрано 12,4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 миллионов тонн пшеницы. Такого урожая еще никогда не собирали, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. Глава региона напомнил, что в этом году сельхозпроизводителям пришлось преодолеть немало трудностей. - Погодные условия были непростые. Засуху сменяли ливни и град. Но наши селекционеры, хлеборобы, комбайнеры, водители - все потрудились на славу. Спасибо землякам за работу и любовь к родному краю.

Благодаря вам Кубань вновь подтвердила статус житницы нашей страны и гаранта продовольственной безопасности, – написал губернатор Краснодарского края в социальных сетях. В этом году сельхозпроизводителям удалось собрать на 100 тысяч тонн пшеницы больше, чем в прошлом. Урожай зерновых и зернобобовых тоже превысил показатели 2021 года - на 20 тысяч тонн. Основная часть урожая – это продовольственное зерно.

Аграрии провели уборку озимых на площади в 1,9 миллион гектаров. Администрация региона оказывает сельхозпроизводителям всестороннюю поддержку, в том числе финансовую. Только на помощь фермерам в 2022 году Краснодарский край выделил из бюджета 570 млн рублей. Средства направили на гранты и субсидии, а также на финансирование программ «Агростартап» и «Малый сад». Связующим звеном между аграриями и властью является созданная в крае Ассоциация крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции.