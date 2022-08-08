Британцы раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле Запорожской АЭС

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали материал газеты и президента Украины Владимира Зеленского из-за обвинений в адрес России в обстрелах Запорожской АЭС.

"Хватит врать. Вы отлично знаете, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты - украинские", - отметил Hurbat Grabtor.

“Это украинцы ведут огонь по АЭС. Следует прекратить поставки вооружения, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", - выразил свое мнение Susan Green

"Еще санкции? Этот шутник и правда пытается утянуть с собой на дно весь мир", - заключил Limes.

"АЭС под контролем России, и тем не менее, русские бьют по ней ракетами. Нам следует верить, что русские сами себя обстреливают?" - добавили читатели

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.