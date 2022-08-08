Ешьте и избавляйтесь от стресса. Врач рассказала, какие продукты спасут нервы

Врач рассказала, какие продукты спасут нервы Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала россиянам, что небольшие стрессовые ситуации необходимы, поскольку они играют важную роль в дальнейших благоприятных изменениях в жизни самого человека. Однако постоянный стресс может привести к негативным последствиям.

Прежде всего, чтобы сберечь свои нервы, стоит обратить внимание на образ жизни, употреблять нутритивноплотную пищу, работать в удовольствие, высыпаться и отказаться от вредных привычек. Об этом пишет Газета.Ru.

- Не ждите, когда стрессовая ситуация перейдет в затяжную неуправляемую форму .. Увеличьте потребление продуктов, содержащих магний (овощи, в основном лиственные зеленые овощи, бобовые, орехи, семена, цельные зерна), принимайте магний дополнительно как в виде БАД, так и в виде ванн с магниевой солью, - рассказала врач.

Также она напомнила, что "закипевшие нервы" поможет успокоить горький натуральный шоколад и какао .

Ранее Life.ru писал, что если еда поднимает настроение, позволяет забыть о переживаниях и становится главным вашим удовольствием в течение дня, то пора задуматься о психологической зависимости, считают доктора. Самое главное для человека, решившего отказаться от переедания - устранить фактор стресса, который вгоняет его в уныние.

Тем временем, "Известия" напоминают, что путь к здоровому пищевому поведению лежит через поэтапное движение к намеченной цели и ряда других шагов. По словам врача-эндокринолога и диетолога Татьяны Филипповой, основной признак наличия расстройства пищевого поведения - нарушение режима питания и уход в крайности.