The American Conservative: США скоро прекратят поддерживать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка Украины стала для США всего-навсего модным трендом, на замену которому в ближайшем будущем придет новый, написал для издания The American Conservative профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер.

"Covid-19 все еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. Очевидно, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт закончится", - отмечается в статье.

Как считает автор, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает другие и превращается на непродолжительное время в основную и единственную проблему.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.